Швеция рассчитывает начать передачу Украине первых истребителей JAS 39 Gripen после Нового года. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе. Речь идёт о самолётах модификации Gripen C/D, которые Стокгольм намерен предоставить ВСУ в качестве военной помощи.

«Мы надеемся, что сможем поставить Украине истребители Gripen после Нового года», — сказал Йонсон журналистам.

При этом шведский министр не назвал точную дату начала поставок. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассчитывает получить первые самолёты в январе или феврале 2027 года. Украинская сторона просила Стокгольм ускорить передачу техники.

Всего Швеция планирует предоставить Украине 32 истребителя Gripen двух модификаций. Первые 16 самолётов версии C/D должны поступить в рамках военной помощи. Ещё 16 новейших Gripen E Киев закупает по отдельному контракту.

Согласно официальному сообщению компании Saab, стоимость заказа на новые истребители составляет 24,6 миллиарда шведских крон, или около 2,54 миллиарда долларов. Поставки этих машин должны начаться в 2029 году.

Таким образом, ближайшая передача касается уже существующих Gripen C/D, тогда как поступление более современных Gripen E запланировано на значительно более поздний срок.

Подготовка украинских пилотов и технического персонала к эксплуатации шведских самолётов уже ведётся. В октябре Минобороны Украины сообщило о продолжении подготовки к приёму Gripen. Самолёты предполагается использовать в том числе для усиления противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал, что Швеция договорилась передать Украине 32 истребителя Gripen, из которых половина поступит в качестве военной помощи, а остальные будут поставлены по контракту. Тогда премьер-министр Ульф Кристерссон подчеркнул, что самолёты двух модификаций передадут в разные сроки.