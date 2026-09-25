Си Цзиньпин нашёл общее между китайцами и американцами во время визита в США

Китайский и американский народы объединяет стремление к лучшему будущему, несмотря на различия в истории, культуре и общественном устройстве. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время посещения Национального архива США в Вашингтоне вместе с супругой Пэн Лиюань, Дональдом и Меланией Трамп.

По словам китайского лидера, архивы хранят мудрость предыдущих поколений и способны дать ориентиры на будущее. Он отдельно обратил внимание на исторический путь США и стремление американцев к своей национальной мечте.

«Китай и США — две страны, каждая из которых обладает своими особенностями. Несмотря на различия в истории, культуре, общественном устройстве и путях развития, стремление народов обеих стран к лучшему будущему является общим», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что за 250 лет американцы построили процветающую страну, тогда как Китай, опираясь на пятитысячелетнюю культурную традицию, продолжает движение к тому, что в Пекине называют «великим возрождением китайской нации». Эти формулировки приводит китайская сторона.

Во время нынешнего государственного визита Си неоднократно подчёркивал необходимость сотрудничества Вашингтона и Пекина. Накануне в Белом доме он говорил, что двум странам следует укреплять диалог, искать точки соприкосновения и избегать конфронтации.

Трамп, в свою очередь, также заявлял о намерении развивать взаимодействие с Китаем и обсуждать с Си торговлю, технологии, безопасность и искусственный интеллект.

Накануне Life.ru писал, что Си Цзиньпин назвал Китай и США странами, которые несут общую ответственность за прогресс человечества. Это заявление прозвучало в Белом доме перед переговорами с Дональдом Трампом.