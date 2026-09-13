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Опубликовано 13 сентября, 06:56

Си Цзиньпин заявил о продолжении развития инициативы «Один пояс — один путь»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен и дальше расширять открытость экономики и продвигать международные проекты развития. Об этом он сообщил на заседании лидеров стран БРИКС и государств-партнёров.

По словам китайского лидера, одним из приоритетов Пекина останется дальнейшее развитие инициативы «Один пояс — один путь». Китай также намерен предоставлять другим государствам возможности для экономического роста и расширять сотрудничество.

Путин, Си и Моди взялись за руки, продемонстрировав единство на саммите БРИКС
Путин, Си и Моди взялись за руки, продемонстрировав единство на саммите БРИКС

Ранее китайско-индийское партнёрство стало одной из тем личных переговоров Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Лидеры встретились в Нью-Дели на полях саммита БРИКС. Во время беседы, которая прошла во второй половине дня в субботу, стороны подробно обсудили двусторонние отношения.

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Милена Скрипальщикова
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