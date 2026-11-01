Украина готова немедленно прекратить огонь на всех участках фронта на постоянной основе. Киев ожидает аналогичных действий от Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам дипломата, результаты, которых стороны достигли в Алешках Херсонской области, могут стать основой для укрепления взаимного доверия. Он считает, что этот опыт позволит перейти к следующим этапам мирного урегулирования.

«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде и навсегда. Украина готова. Мы ожидаем того же от России», — написал Сибига в соцсети Х.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также заявил, что Киев добросовестно выполнил ранее взятые на себя обязательства. По его мнению, локальные договорённости могут создать условия для более широкого прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что подготовка к трёхсторонним переговорам России, США и Украины не предполагает автоматического прекращения боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что сам процесс организации встречи не накладывает на участников никаких обязательств по соблюдению перемирия. По его словам, стороны не договаривались об ограничениях на проведение военных операций на период подготовки переговоров.