Песков: Подготовка встречи по Украине не означает остановку боевых действий
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Подготовка к трёхсторонним переговорам России, США и Украины не предусматривает прекращения огня или каких-либо ограничений на ведение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Нет. Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий»», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков заявил об отсутствии обязательств прекратить боевые действия на время переговоров. Представитель Кремля пояснил, что возобновление трёхстороннего диалога не меняет текущих задач Вооружённых сил РФ. Соответствующее заявление прозвучало 26 октября.