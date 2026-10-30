Песков: Подготовка встречи по Украине не означает остановку боевых действий

Подготовка к трёхсторонним переговорам России, США и Украины не предусматривает прекращения огня или каких-либо ограничений на ведение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет. Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий»», — ответил он на соответствующий вопрос.