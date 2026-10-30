Песков заявил о попытках Украины навредить интересам России в Африке

Россия фиксирует попытки Украины нанести ущерб российским интересам на Африканском континенте и принимает меры для противодействия им. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия».

Представитель Кремля подтвердил, что Москва располагает информацией о подобных действиях Киева. При этом он подчеркнул, что российская сторона не оставляет их без ответа.

«Есть такие попытки, действительно. Россия делает всё необходимое, чтобы им противостоять», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, противостояние за влияние и интересы на Африканском континенте носит напряжённый характер.

«Там идёт очень серьёзная борьба», — отметил он.