Песков заявил о попытках Украины навредить интересам России в Африке
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия фиксирует попытки Украины нанести ущерб российским интересам на Африканском континенте и принимает меры для противодействия им. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия».
Представитель Кремля подтвердил, что Москва располагает информацией о подобных действиях Киева. При этом он подчеркнул, что российская сторона не оставляет их без ответа.
«Есть такие попытки, действительно. Россия делает всё необходимое, чтобы им противостоять», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, противостояние за влияние и интересы на Африканском континенте носит напряжённый характер.
«Там идёт очень серьёзная борьба», — отметил он.
Ранее Life.ru рассказывал о заявлениях Владимира Путина на саммите «Россия — Африка». Президент РФ подчеркнул, что эпоха, когда судьбы целых континентов определяла узкая группа государств, уходит в прошлое. Российский лидер выступил за укрепление многополярного миропорядка и расширение участия африканских стран в принятии международных решений.