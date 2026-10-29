От авиасообщения и борьбы с дипфейками до космоса: О чём договорились на форуме «Россия — Африка»

Россия и африканские государства определили основные направления сотрудничества на ближайшие годы — от прямого авиасообщения и финансовых расчётов до искусственного интеллекта, атомной энергетики и космоса. Соответствующие положения вошли в три декларации, принятых 29 октября по итогам саммита Россия — Африка в Москве, их опубликовала пресс-служба Кремля.

Участники утвердили итоговую декларацию саммита, отдельную декларацию о гражданском применении искусственного интеллекта и план действий на 2027–2029 годы. В последнем прописано более 200 направлений совместной работы, включая экономику, безопасность, науку и гуманитарные связи.

Одним из наиболее практических пунктов стало расширение расчётов в национальных валютах. Россия и африканские страны намерены развивать взаимодействие своих платёжных систем, в том числе с Панафриканской системой платежей и расчётов. Также предусмотрена работа над открытием новых прямых авиамаршрутов и упрощением поездок граждан.

Значительная часть договорённостей касается технологий. Стороны планируют совместно разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта, продвигать национальные мессенджеры и развивать цифровую инфраструктуру. Отдельная декларация предусматривает выработку универсальных подходов к маркировке созданных нейросетями фото и видео, включая водяные знаки и автоматическое распознавание такого контента.

В энергетике намечено сотрудничество по строительству АЭС различной мощности, добыче и переработке урана. В космической сфере планируется развивать создание и запуск спутников для африканских государств, а в промышленности — совместное производство гражданских беспилотников и фармацевтической продукции.

Политическая часть документов затрагивает усилия по реформе Совбеза ООН, противодействие односторонним санкциям и практике блокировки суверенных активов. Россия и африканские государства также намерены координировать усилия против необоснованных задержаний торговых судов и добиваться создания механизмов компенсации ущерба, нанесённого Африке в колониальный период.

Большинство положений пока определяют направления будущей работы, а не фиксируют уже заключённые коммерческие контракты. Конкретные сроки запуска авиарейсов, создания платёжной инфраструктуры и реализации технологических проектов в документах не названы.

Также Владимир Путин заявил о стремлении России выстроить подлинно стратегическое партнёрство с Африкой. На пресс-конференции по итогам саммита президент подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с африканскими государствами в политической, экономической и гуманитарной сферах. По его словам, российская сторона видит аналогичный настрой и у партнёров на континенте.