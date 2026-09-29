Сидим-едим: Юрист объяснил, как изменится тюремный рацион в России

Правительство России утвердило новые нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Изменения затронули не только объём продуктов, но и сам состав рациона: в нём станет больше мяса, масел, молочных продуктов и фруктов, при этом нормы хлеба, картофеля, маргарина и соли сократят.

Как пояснил Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, для подозреваемых и обвиняемых рацион станет разнообразнее. Им будут полагаться одно свежее яблоко в неделю либо 150 мл фруктового сока, 10 граммов сливочного масла в сутки, два куриных яйца и 100 граммов творога в неделю.

Для осуждённых суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 граммов, растительного масла — с 20 до 25 граммов. Кроме того, в рацион ежедневно добавят по 10 граммов сливочного масла. Одновременно предусмотрено сокращение количества хлеба, картофеля, маргарина и соли.

Таким образом, изменения предполагают не простое увеличение объёма питания, а перераспределение продуктов в рационе с увеличением доли мяса, масел, молочных продуктов и фруктов Александр Хаминский юрист

Юрист считает, что в дальнейшем нормы питания стоило бы сильнее дифференцировать в зависимости от условий содержания. По его словам, потребности человека в энергии и питательных веществах могут заметно отличаться в зависимости от климата и характера труда.

«При физических нагрузках и содержании в районах с суровым климатом потребность организма в энергии и отдельных питательных веществах выше. Поэтому единые нормы не всегда позволяют учитывать реальные физиологические потребности всех категорий лиц, находящихся в учреждениях ФСИН», — добавил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что Минюст планирует пересмотреть нормы питания содержащихся в СИЗО. Министр юстиции Константин Чуйченко тогда говорил, что рацион предполагается дополнить сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами, а также увеличить долю овощей. Кроме того, по рекомендации Минздрава в питании планировали шире использовать йодированную соль.