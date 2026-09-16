В России до 2035 года построят семь новых учреждений ФСИН

СИЗО и исправительные колонии в нескольких российских регионах планируют заменить едиными комплексами. До 2035 года ФСИН рассчитывает построить семь учреждений, где одновременно смогут содержаться находящиеся под стражей и осуждённые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы.

Идея таких учреждений — собрать несколько функций в одном месте. В каждом комплексе будут отдельные зоны для СИЗО и колоний, а также помещения для работы судов, прокуратуры, адвокатов и общественных наблюдателей. Новые объекты рассчитаны на 20,5 тыс. мест. Из них 5380 предназначены для СИЗО, остальные 15 120 — для колоний разных режимов. Ранее государственная программа предусматривала строительство только трёх учреждений такого формата.

Первый комплекс рассчитывают запустить в Татарстане в 2030 году. В 2031-м планируется закончить объект в Калужской области. Затем учреждения появятся в Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Бурятии и Забайкальском крае. Вместимость каждого составит около 3 тыс. человек, а комплекса в Херсонской области — 2,5 тыс.

Размещать учреждения собираются за пределами городов, но с удобным подъездом по автодорогам. Такой подход должен позволить освободить территории, которые сейчас занимают отдельные учреждения ФСИН. Один комплекс предварительно обойдётся в 13–20 млрд рублей. При этом в Минюсте рассчитывают сократить будущие расходы на его эксплуатацию. По оценкам ведомства, объединение закупок, изменение численности сотрудников и сокращение перевозок заключённых может дать экономию до 25–30%.

Ранее Life.ru писал, что осуждённые в исправительных центрах России в среднем зарабатывают около 44 тысяч рублей в месяц. В России функционирует 397 исправительных центров, где содержатся около 28 тысяч осуждённых. Из них 65–70% центров созданы на базе предприятий, которые используют труд осуждённых к принудительным работам. Остальные центры находятся в ведении ФСИН.