В российских колониях насчитали 16 американцев

В российских колониях в настоящее время отбывают наказание 16 граждан США, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ.

«В исправительных колониях у нас содержатся 16 граждан США», — уточнил Гостев.

По его словам, большинство американцев осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, преступления против половой неприкосновенности, контрабанду, незаконное пересечение госграницы РФ и насильственные преступления. Гостев также сообщил, что в исправительных учреждениях ФСИН содержатся порядка 25 тысяч иностранных граждан. Вместе с тем, отметил Гостев, с 2024 года число иностранцев, содержащихся в местах лишения свободы, снизилось из-за снижения преступности в целом.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что освобождённый в России по состоянию здоровья американец Роберт Гилман вернулся домой. Там он сможет воссоединиться с семьёй и получить медицинскую помощь. Бывшего морпеха задержали в Воронеже в январе 2022 года после пьяного дебоша и нападения на полицейского. В заключении против него возбудили новые дела, и к 2026 году общий срок вырос до 10 лет строгого режима.