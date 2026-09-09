Мать обменяла приёмную дочь на обезьяну и избежала тюрьмы

Обезьяна, приёмная дочь и приговор, который пока не привёл к тюрьме, — история из Миссури звучит как сценарий абсурдной комедии. 70-летнюю Бренду Дойч обвинили в том, что она отправила девочку в Техас после «обмена» на экзотическое животное, однако суд доказанным признал другое: женщина передала ребёнка в непроверенный дом. Подробности сообщает Lincoln County Journal.

Дело получило огласку из-за версии о том, что Дойч якобы отправила девочку из Миссури в Техас, обменяв её на обезьяну. Следствие действительно зафиксировало сведения о такой договорённости, однако суд признал женщину виновной только в том, что она передала ребёнка в непроверенный дом за пределами штата.

Расследование началось после анонимной жалобы в социальные службы в ноябре 2024 года. В феврале 2025-го сотрудники школы заметили, что девочка пропускает занятия, и выяснили, что она находится в Техасе. Позднее ребёнка передали под защиту местных социальных служб.

Женщина, которая первоначально забрала девочку к себе, объясняла это их конфликтом. Затем она оставила ребёнка с другим человеком, а тот обратился в полицию. По данным следствия, девочка некоторое время оставалась без присмотра в доме, где содержались экзотические животные.

Во время разбирательства девочка рассказала о побоях, нехватке еды, унижениях и угрозах. По её словам, Дойч била её обувью, деревянной планкой и веслом. Однако два обвинения в жестоком обращении сняли в рамках сделки о признании вины, а судья не признал эти эпизоды доказанными.

По данным местных СМИ, Дойч за годы работы приёмным родителем вырастила более 200 детей. После вынесения приговора суд лишил её лицензии, обязал пройти консультации и предупредил: при нарушении условий испытательного срока женщина может отправиться в тюрьму.

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