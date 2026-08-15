Тиран из Москвы забил до смерти жену и напал на пасынка

В Москве отчим забил до смерти жену и избил пасынка. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Байкальская. Мужчина напал на свою жену, а затем — на её сына, разбив ему телефон. Известно, что женщина скончалась от травм.

Ранее сообщалось, что в Кургане расследуют гибель годовалой девочки, которую до смерти избил собственный отец. Трагедия произошла 3 августа: пьяный мужчина набросился на ребёнка, а мать не смогла его остановить.