Заперший двух детей-инвалидов в деревянных ящиках иркутянин получил 3 года ИК

Три года колонии-поселения получил житель Иркутска, который систематически запирал двух детей-инвалидов в деревянных ящиках. Приговор 35-летнему мужчине вынес Ленинский районный суд, сообщила региональная прокуратура.

С января по март 2025 года осуждённый присматривал за 12-летней девочкой и 16-летним юношей. Их опекуном была его сожительница, которая в это время проходила лечение в больнице.

Когда мужчине требовалось уйти, он помещал детей в самодельные короба из досок, оснащённые запирающими устройствами. Конструкции находились на первом этаже коттеджа в СНТ «Банковец».

Комнату иркутянин дополнительно закрывал снаружи на навесной замок. Из-за состояния здоровья несовершеннолетние не могли самостоятельно выбраться и свободно передвигаться по дому.

Об издевательствах узнала знакомая семьи, пришедшая в гости. Она обратилась в полицию, после чего детей забрали из дома и передали в специализированное учреждение.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его осудили за незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних, приговор уже вступил в законную силу.

В июле Life.ru писал о жительнице Геленджика, которую приговорили к четырём с половиной годам колонии за истязание 20 приёмных детей. Суд установил, что женщина издевалась над несовершеннолетними с 2011 по 2023 год в Челябинской области и Краснодарском крае. Помимо лишения свободы, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с опекой.