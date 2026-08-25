Заперший двух детей-инвалидов в деревянных ящиках иркутянин получил 3 года ИК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson
Три года колонии-поселения получил житель Иркутска, который систематически запирал двух детей-инвалидов в деревянных ящиках. Приговор 35-летнему мужчине вынес Ленинский районный суд, сообщила региональная прокуратура.
С января по март 2025 года осуждённый присматривал за 12-летней девочкой и 16-летним юношей. Их опекуном была его сожительница, которая в это время проходила лечение в больнице.
Когда мужчине требовалось уйти, он помещал детей в самодельные короба из досок, оснащённые запирающими устройствами. Конструкции находились на первом этаже коттеджа в СНТ «Банковец».
Комнату иркутянин дополнительно закрывал снаружи на навесной замок. Из-за состояния здоровья несовершеннолетние не могли самостоятельно выбраться и свободно передвигаться по дому.
Об издевательствах узнала знакомая семьи, пришедшая в гости. Она обратилась в полицию, после чего детей забрали из дома и передали в специализированное учреждение.
Мужчина признал вину и раскаялся. Его осудили за незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних, приговор уже вступил в законную силу.
В июле Life.ru писал о жительнице Геленджика, которую приговорили к четырём с половиной годам колонии за истязание 20 приёмных детей. Суд установил, что женщина издевалась над несовершеннолетними с 2011 по 2023 год в Челябинской области и Краснодарском крае. Помимо лишения свободы, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с опекой.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.