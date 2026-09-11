ФСИН: Осуждённые в исправительных центрах зарабатывают в среднем 44 тыс. рублей

Осуждённые в исправительных центрах России в среднем зарабатывают около 44 тысяч рублей в месяц, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на XI заседании совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ в Казани.

По его словам, средний уровень зарплаты на 1 сентября текущего года составляет именно эту сумму. Всего в России действует 397 исправительных центров, где отбывают наказание около 28 тысяч человек.

Гостев отметил, что 65–70% таких центров созданы на базе предприятий, использующих труд осуждённых к принудительным работам, остальные — на базе учреждений ФСИН. Заняты они в туристическом бизнесе, на спортивных объектах, в ЖКХ и строительстве.

«Практически нет таких видов работ, где бы они не могли быть востребованы», — подчеркнул глава службы.

Ранее Гостев сообщил, что в российских колониях отбывают наказание 16 граждан США, большинство из которых осуждены за наркопреступления, преступления против половой неприкосновенности, контрабанду, незаконное пересечение границы и насильственные преступления. Он также отметил, что в учреждениях ФСИН содержатся около 25 тысяч иностранцев, причём с 2024 года их число снизилось из-за общего снижения преступности.