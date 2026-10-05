Сила, характер и традиции: В Москве прошёл турнир за Кубок атамана Всероссийского казачьего общества

Более 300 спортсменов, тренеров и наставников из десяти казачьих войск России собрались в Москве на турнире по панкратиону за Кубок атамана Всероссийского казачьего общества. Соревнования прошли 4 октября в Академии спорта «Динамо».

Участников напутствовал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. В видеообращении он назвал развитие спорта вкладом в будущее страны и призвал сохранять боевые традиции, одновременно воспитывая физически и духовно крепкое поколение.

В Москве прошёл турнир за Кубок атамана. Фото © Telegram/Всероссийское Казачье Общество

«На ринге вы — соперники, а за его пределами — братья. Пусть победа будет доказательством вашей силы и мастерства», — сказал Кузнецов.

Приветствие участникам также передал председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Его слова зачитал иерей Тихон Лазуткин, который подчеркнул, что единоборства традиционно служили для казаков школой характера, выдержки и самообладания.

В Москве прошёл турнир за Кубок атамана. Фото © Telegram/Всероссийское Казачье Общество

Атаман Центрального казачьего войска Андрей Фадюхин отметил, что уже сам выход на соревнования требует преодоления страхов и сомнений. Он пожелал спортсменам честной и красивой борьбы, а турниру — ежегодно расширять число участников.

Соревнования прошли среди спортсменов разных возрастов и весовых категорий. Отдельные зачёты предусмотрели для юношей 14–15 и 16–17 лет, а также для взрослых любителей и профессионалов.

Ранее Life.ru рассказывал о заседании Совета атаманов Всероссийского казачьего общества в Москве. На встрече обсуждались основные задачи казачества и дальнейшая работа организации.