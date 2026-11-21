Сильные ливни затопили дороги и улицы Сочи. Дождь идёт уже несколько часов, в городе действует штормовое предупреждение. Об обстановке на курорте местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT.

По их словам, сильнее всего подтопления затронули Кудепсту и Адлер, а также улицы Фадеева, Яблочную и Ленина.

Сльный ливень затопил Сочи и Адлер. Видео © Telegram / SHOT

Синоптики ранее предупреждали, что ливни продолжатся до утра 22 ноября. Прогнозируется резкий подъём уровня воды в реках и не исключается их выхода из берегов. Жителей и туристов просят не приближаться к речным руслам.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных подтоплениях во Флориде после сильных дождей. Вода заполнила дороги, парковки и первые этажи домов, а некоторые машины почти полностью ушли под воду. Только из одного жилого комплекса спасатели эвакуировали более 70 человек и около 20–30 домашних животных. На одной из улиц жители заметили аллигатора.