Сотни домов повреждены после сильного ветра в индонезийских провинциях Западная Ява и Лампунг. В округе Бандунг местные службы зафиксировали повреждения 372 жилых зданий, а в Западном Лампунге — ещё 73, сообщает ANTARA News.

Ураган в Индонезии. Видео © Х / WeatherMonitors; Whi_rlz

В Бандунге стихия также затронула 25 торговых киосков и несколько общественных объектов, включая школу и медресе. Большинство повреждённых домов находятся в районе Пасирджамбу. На рынке Чибереум десять киосков получили лёгкие повреждения, 13 — средней тяжести, ещё два — серьёзные. Власти рассчитывают восстановить рыночную кровлю примерно за неделю.

В Западном Лампунге смерч с сильным дождём прошёл 15 ноября через населённый пункт Паданг-Чахья. Помимо жилых домов, повреждены два школьных здания. Власти Бандунга продолжают оценивать последствия непогоды и готовят помощь пострадавшим. Для жителей домов с тяжёлыми повреждениями предусмотрена оплата аренды временного жилья на три месяца.

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