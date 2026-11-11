Глобальное потепление угрожает не только физическому, но и психическому здоровью людей. Переживания из-за климатических изменений способны провоцировать тревожность, бессонницу и депрессивные состояния даже у тех, кто никогда не сталкивался со стихийными бедствиями. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро ВОЗ.

Специалисты установили, что аномально высокие температуры могут ухудшать состояние людей с уже существующими психическими расстройствами. Пережитые пожары и наводнения способны вызывать депрессию, тревогу и посттравматический стресс. Причём для возникновения эмоциональных проблем иногда достаточно постоянных опасений за будущее планеты.

В исследовании рассмотрели 20 инициатив, реализованных в 15 странах Европейского региона. Одни программы направлены на психологическую реабилитацию пострадавших от природных катастроф, другие помогают справляться с так называемой климатической тревогой.

В ВОЗ подчеркнули, что страх, раздражение или печаль из-за экологических угроз сами по себе не свидетельствуют о психическом заболевании. Помощь необходима, когда переживания становятся навязчивыми, нарушают привычную жизнь и вызывают ощущение беспомощности.

Так, после масштабного наводнения в Словении в 2023 году пострадавшим помогали мобильные психологические бригады и горячие линии. А Эстонское зелёное движение совместно с партнёрами из трёх стран разработало пособия по самопомощи и организовало занятия для молодёжи.

Масштаб проблемы подтверждает исследование 2021 года с участием десяти тысяч человек 16–25 лет из десяти государств. Около 59% опрошенных сильно обеспокоены климатическим кризисом, а свыше 45% признались, что подобные мысли мешают повседневной жизни.