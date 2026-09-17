Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 22:25

Силы ПВО ликвидировали два летевших в сторону Москвы беспилотника

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Другие подробности происшествия не приводятся.

Семь украинских БПЛА нейтрализовано над Севастополем, работает ПВО
Семь украинских БПЛА нейтрализовано над Севастополем, работает ПВО

Ранее Life.ru писал, что за сутки 16 сентября силы ПВО России ликвидировали 68 украинских БПЛА. Военные работали в восьми регионах, а также над Чёрным морем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar