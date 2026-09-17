Силы ПВО ликвидировали два летевших в сторону Москвы беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее Life.ru писал, что за сутки 16 сентября силы ПВО России ликвидировали 68 украинских БПЛА. Военные работали в восьми регионах, а также над Чёрным морем.