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Опубликовано 13 сентября, 10:54

Силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА над Севастополем

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Три беспилотника нейтрализовали в небе над Севастополем во время атаки ВСУ. Отражение воздушного нападения продолжается. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано три БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Три БПЛА сбили над Пензенской областью во время ночной атаки
Три БПЛА сбили над Пензенской областью во время ночной атаки

Ранее фиксировались повреждения жилых домов в Нижнекамске после атаки украинских беспилотников. В отдельных квартирах выбило стёкла, а на оконных рамах появились трещины. Владельцам пострадавшего имущества рекомендовали обратиться в специальную службу и зарегистрировать обращение.

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Милена Скрипальщикова
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