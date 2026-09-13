Силы ПВО ликвидировали три вражеских БПЛА над Севастополем
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Три беспилотника нейтрализовали в небе над Севастополем во время атаки ВСУ. Отражение воздушного нападения продолжается. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано три БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее фиксировались повреждения жилых домов в Нижнекамске после атаки украинских беспилотников. В отдельных квартирах выбило стёкла, а на оконных рамах появились трещины. Владельцам пострадавшего имущества рекомендовали обратиться в специальную службу и зарегистрировать обращение.
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