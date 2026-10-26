Синтетика оказалась минералкой: В Подмосковье раскрыли схему с моторным маслом на 9 млн рублей
В Подмосковье нашли контрабандное моторное масло на 9 млн рублей
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В Московской области таможенники обнаружили крупную партию моторного масла стоимостью более 9 миллионов рублей, незаконно ввезённого из Бельгии. По данным Федеральной таможенной службы, импортёры выдавали минеральное масло за синтетическое, чтобы продавать его российским покупателям под видом другого продукта.
На складе в Подмосковье сотрудники Центральной акцизной таможни нашли 2862 ёмкости со смазочными материалами. Среди них были пластиковые канистры и металлические бочки.
Экспертиза показала, что внутри находилось минеральное нефтяное масло, полученное из битуминозных пород. Однако в таможенных документах товар значился как синтетический.
По версии таможенников, руководители компании-импортёра организовали схему, позволявшую беспрепятственно перемещать продукцию через границу Евразийского экономического союза и вводить покупателей в заблуждение относительно её состава. Предполагается, что таким способом предприниматели рассчитывали увеличить прибыль.
Всю обнаруженную партию стоимостью свыше 9 миллионов рублей изъяли. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору.
Фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы. Также статья предусматривает штраф до одного миллиона рублей.
Ранее Life.ru сообщал о раскрытии подпольного производства моторного масла в подмосковной Балашихе. Тогда полицейские обнаружили нелегальное предприятие и изъяли свыше пяти тысяч литров контрафактной продукции. Ущерб одному из правообладателей предварительно оценили более чем в 1,5 миллиона рублей.