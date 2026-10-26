Синтетика оказалась минералкой: В Подмосковье раскрыли схему с моторным маслом на 9 млн рублей

В Московской области таможенники обнаружили крупную партию моторного масла стоимостью более 9 миллионов рублей, незаконно ввезённого из Бельгии. По данным Федеральной таможенной службы, импортёры выдавали минеральное масло за синтетическое, чтобы продавать его российским покупателям под видом другого продукта.

На складе в Подмосковье сотрудники Центральной акцизной таможни нашли 2862 ёмкости со смазочными материалами. Среди них были пластиковые канистры и металлические бочки.

Экспертиза показала, что внутри находилось минеральное нефтяное масло, полученное из битуминозных пород. Однако в таможенных документах товар значился как синтетический.

По версии таможенников, руководители компании-импортёра организовали схему, позволявшую беспрепятственно перемещать продукцию через границу Евразийского экономического союза и вводить покупателей в заблуждение относительно её состава. Предполагается, что таким способом предприниматели рассчитывали увеличить прибыль.

Всю обнаруженную партию стоимостью свыше 9 миллионов рублей изъяли. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы. Также статья предусматривает штраф до одного миллиона рублей.