Неизвестные больше шести лет использовали фотографии и видеозаписи российских семей для ведения поддельных аккаунтов в социальных сетях. Они публиковали чужие семейные моменты под арабскими подписями, а ребёнка одной из россиянок представляли как собственного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О необычной истории рассказала россиянка Татьяна. Она узнала о существовании своих цифровых двойников благодаря арабским девушкам, которые начали массово присылать ей ссылки на подозрительные страницы. Перейдя по ним, женщина обнаружила практически полную копию собственной жизни: фотографии с прогулок, видео с мужем, кадры с ребёнком и другие личные публикации.











Вскоре выяснилось, что неизвестные присвоили не только материалы Татьяны. Аналогичные аккаунты обнаружились и с фотографиями её сестры. Владельцы страниц использовали семейный контент россиянок, сопровождая его текстами на арабском языке. При этом создавалось впечатление, будто события из жизни двух женщин происходили с совершенно другими людьми.

Семья предполагает, что поддельные профили могли использоваться для мошенничества. Татьяна также опасается, что её личные фотографии и видео могли применять для маскировки чужой деятельности или провокаций.

Обнаружились и другие подобные страницы. На них неизвестные публиковали видеозаписи девушки из Чечни, изменяя её внешность с помощью искусственного интеллекта. В результате на записях появлялся образ женщины в хиджабе, хотя исходные материалы принадлежали другой пользовательнице.

После обнаружения подделок все выявленные аккаунты были удалены. При этом личности их владельцев и цели многолетнего использования чужого семейного контента не установлены.

Ранее Life.ru сообщал, что московскую IT-специалистку Эвелину с помощью нейросетей превратили в вымышленную дочь генерала Сергея Мильчакова. Неизвестные использовали настоящие фотографии 32-летней женщины, включая совместный снимок с отцом, на котором его лицо заменили изображением военного. В социальных сетях появились ролики о якобы 22-летней наследнице генерала, тратящей миллионы на роскошную жизнь. Эвелина пыталась добиться удаления фейков, однако модерация Instagram* отклонила большинство жалоб. По словам девушки, после появления первых разоблачений количество поддельных публикаций только увеличилось.