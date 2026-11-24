Решения системы «СВОД» с сентября 2026 года применяются во всех шести группировках российских войск. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Щербинин в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, сначала комплекс внедрили в пилотном режиме в группировке войск «Центр», а затем распространили на остальные объединения. Таким образом, поручение министра обороны по внедрению системы во все группировки выполнено.

Щербинин пояснил, что «СВОД» предназначена для обмена информацией и повышения ситуационной осведомлённости военнослужащих. Доступ к ней могут получать не только командиры, но и рядовые бойцы при наличии соответствующего устройства.

При этом замминистра подчеркнул, что система не предназначена для автоматизированного управления войсками. Принятие решений и отдача боевых приказов остаются полномочиями командиров.

«СВОД» — это цифровая система информационного взаимодействия и ситуационной осведомлённости, разработанная для российских Вооружённых сил. Она объединяет военнослужащих в едином защищённом информационном пространстве и обеспечивает доступ к необходимым сведениям и цифровым сервисам в режиме реального времени. В частности, система позволяет получать метеосводки, пользоваться картографическими сервисами и просматривать данные об обстановке. Доступ к ней предусмотрен для военнослужащих разных уровней — от командиров до рядового состава.

О планах внедрить «СВОД» во все группировки к сентябрю 2026 года ранее сообщал министр обороны Андрей Белоусов. В Минобороны также заявляли, что система должна обеспечить военнослужащих доступом к цифровым сервисам в едином защищённом информационном пространстве.