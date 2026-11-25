СК сообщил о задержании полицейских по делу о коррупции в Петербурге
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В Санкт-Петербурге задержали семь человек по делу о взятках, в том числе троих полицейских. О расследовании сообщило городское управление СК России в «Максе».
По версии следствия, взятки систематически получали начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Приморскому району, заместитель начальника 86-го отдела полиции и участковый из того же подразделения. Деньги им передавали как напрямую, так и через посредника.
В апреле 2026 года правоохранители узнали, что в одном из коммерческих помещений трудятся иностранцы, нарушающие миграционное законодательство. Как полагают в СК, за денежное вознаграждение силовики согласились не проводить проверку, не привлекать работников к ответственности и отпускать доставленных в отдел мигрантов. Размер взяток варьировался от 20 до 60 тысяч рублей.
Уголовные дела возбудили по статьям о получении и даче взяток, а также посредничестве во взяточничестве. Совместно с сотрудниками управления собственной безопасности МВД следователи провели обыски по местам работы и проживания обвиняемых.
Всем задержанным предъявлены обвинения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве арестовали группу полицейских по делу о незаконной миграции. По версии следствия, сотрудники МВД при содействии сообщников из образовательных учреждений помогли оформить фиктивные документы примерно двум тысячам иностранцев.