Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Росфинмониторинга в борьбу с коррупцией и отмыванием преступных доходов. В поздравлении по случаю 25-летия ведомства глава государства отметил, что благодаря профессионализму его сотрудников в стране удалось создать действенную систему противодействия финансовым преступлениям.

«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Особое внимание Путин уделил работе по пресечению каналов финансирования террористических, экстремистских и криминальных группировок. Президент подчеркнул, что сотрудники ведомства продолжают совершенствовать методы выявления финансовых угроз.

По его словам, Росфинмониторинг активно развивает цифровые технологии, позволяющие анализировать большие объёмы данных о денежных операциях, своевременно обнаруживать подозрительные схемы и обеспечивать сохранность бюджетных средств.

Глава государства также отметил международное сотрудничество службы и выразил уверенность, что её сотрудники продолжат эффективно решать поставленные задачи, укрепляя экономическую безопасность и суверенитет России.

Ранее Life.ru сообщал о расширении возможностей Росфинмониторинга по контролю за денежными переводами. С 1 сентября ведомство получило доступ к сведениям об операциях через карты «Мир», Систему быстрых платежей и единый QR-код. Передавать информацию обязана Национальная система платёжных карт. Позднее стало известно о предложении Росфинмониторинга ввести дополнительные основания для блокировки банковских счетов. Инициатива предусматривает временную приостановку операций на пять рабочих дней при частичном совпадении данных клиента со сведениями о лицах, чьи активы заморожены.