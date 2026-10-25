СК устанавливает причину гибели мужчины, найденного в реке под Тверью

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в реке Созь. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета России.

Сотрудники следственного отдела по городу Конаково уже осмотрели место происшествия и тело погибшего. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Другие подробности происшествия, в том числе личность погибшего и обстоятельства его смерти, в ведомстве не раскрыли.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела мужчины в Волге в Твери. Погибшего извлекли из воды спасатели, после чего следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.