Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 11:09

СК устанавливает причину гибели мужчины, найденного в реке под Тверью

Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в реке Созь. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета России.

Сотрудники следственного отдела по городу Конаково уже осмотрели место происшествия и тело погибшего. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Другие подробности происшествия, в том числе личность погибшего и обстоятельства его смерти, в ведомстве не раскрыли.

Тело двух погибших нашли у берегов Дагестана после крушения лодки
Тело двух погибших нашли у берегов Дагестана после крушения лодки

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела мужчины в Волге в Твери. Погибшего извлекли из воды спасатели, после чего следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • СК РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar