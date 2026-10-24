Тело двух погибших нашли у берегов Дагестана после крушения лодки

В Каспийском море у дагестанского посёлка Сулак перевернулась лодка с двумя рыбаками, тело одного из них было обнаружено сразу, поиски второго завершились сегодня, спустя четыре дня. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Обнаружено тело второго пропавшего. Поисковые работы завершены», — сказано в тексте.

Лодка опрокинулась 20 октября юго-восточнее устья реки Сулак. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 11:08. Очевидцы заметили перевёрнутое плавредство и сразу вызвали спасателей. Причина трагедии устанавливается.

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