Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 13:32

Тело двух погибших нашли у берегов Дагестана после крушения лодки

Место ЧП. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Место ЧП. Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Каспийском море у дагестанского посёлка Сулак перевернулась лодка с двумя рыбаками, тело одного из них было обнаружено сразу, поиски второго завершились сегодня, спустя четыре дня. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Обнаружено тело второго пропавшего. Поисковые работы завершены», — сказано в тексте.

Лодка опрокинулась 20 октября юго-восточнее устья реки Сулак. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 11:08. Очевидцы заметили перевёрнутое плавредство и сразу вызвали спасателей. Причина трагедии устанавливается.

«Не лишу детей отца»: Мать утонувшего в Адыгее неизлечимо больного мальчика простила виновника
«Не лишу детей отца»: Мать утонувшего в Адыгее неизлечимо больного мальчика простила виновника

Ранее в столичном фитнес-клубе трагически погиб 63-летний посетитель, который утонул во время плавания. Предположительно, мужчине внезапно стало плохо с сердцем.

Больше новостей о происшествиях на воде и поисково-спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar