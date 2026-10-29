СК заявил о причастности ГУР Украины к диверсиям в двух регионах России

Следственный комитет России установил причастность представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и сил специальных операций ВСУ к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания в Луганске, которое провёл председатель СК Александр Бастрыкин.

«Установлены причастные к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 году. Среди организаторов — лица из числа сил специальных операций ВСУ и ГУР Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве пока не уточнили, сколько именно человек удалось установить в рамках расследования, какие конкретно эпизоды диверсий им вменяют и предъявлены ли предполагаемым организаторам обвинения.

Кроме того, на совещании стало известно о завершении расследования другого уголовного дела — о теракте на территории Запорожской атомной электростанции в 2022 году. Его фигурантами стали украинские военнослужащие Артём Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в террористическом сообществе и совершении теракта. В ходе расследования правоохранители также установили предполагаемую причастность ещё трёх человек. Им заочно предъявили обвинения и объявили в международный розыск.

О результатах расследований доложили Бастрыкину во время оперативного совещания, посвящённого преступлениям, которые российские следственные органы связывают с действиями украинских вооружённых формирований.

Ранее Life.ru сообщал об аресте четырёх украинцев по делу об убийстве трёх российских военнослужащих на Запорожской АЭС в 2022 году. Тогда Следственный комитет уточнял, что фигурантов задержали в мае 2026 года.