Скандал с русским языком случился — бизнес в США появился: Потап зарегистрировал фирму во Флориде

Потап зарегистрировал во Флориде новую компанию NICE2CU INTERNATIONAL CORP, которая носит то же название, что и бизнес Насти Каменских на Украине. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, Алексей Потапенко оформил американскую компанию в конце сентября. Украинская NICE2CU INTERNATIONAL CORP работает с 2016 года и принадлежит Каменских, через неё певица занимается менеджментом и продвижением.

Регистрация фирмы в США произошла вскоре после нового языкового скандала вокруг артистов. Потап и Каменских опубликовали ролик, в котором иронично извинились за использование русского языка и связали возможность говорить на нём со «свободой».

После этого петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины набрала более 25 тысяч голосов. Владимир Зеленский направил её на рассмотрение правительства и СБУ.

При этом украинская NICE2CU INTERNATIONAL CORP по итогам 2025 года показала небольшой убыток. Доходы компании составили 530 тысяч гривен, или около 1,06 млн рублей, а расходы достигли 535 тысяч гривен, примерно 1,07 млн рублей.

Таким образом, чистый убыток предприятия составил 5 тысяч гривен, что соответствует примерно 10 тысячам рублей.

Потап и Настя Каменских уже попадали в скандалы на фоне обсуждения их дальнейшей карьеры. Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что российская публика вряд ли будет ждать возвращения артистов, а им самим придётся заново выстраивать карьеру за пределами России.