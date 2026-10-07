Сказал — передал команду: В России разработали голосовое управление группой дронов

Задавать команды группе воздушных и наземных беспилотников голосом или текстом позволяет новая российская разработка. Её представило предприятие — резидент научно-производственного центра «Ушкуйник».

Оператор вводит задание в приложение. Затем система распознаёт команду, проверяет её и передаёт беспилотнику, рассказал представитель компании.

«Это программное обеспечение, которое позволяет автономно управлять группами робототехнических комплексов (РТК) как наземного, так и воздушного типа с помощью голоса или текста», — пояснил представитель компании на полях Всероссийского дронконгресса — 2026.

Таким образом, разработка рассчитана на работу с несколькими аппаратами разных типов. Сроки её внедрения и количество устройств, которыми можно управлять одновременно, в представленном сообщении не уточняются.

В сентябре глава НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал о разработке линейки малозаметных аэростатов для связи, наблюдения и радиоэлектронной борьбы. По его словам, у резидентов центра уже было до десяти аппаратов различных модификаций. Поднятые на них ретрансляторы планируют использовать для увеличения дальности работы морских, воздушных и наземных робототехнических комплексов.