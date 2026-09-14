Невидимые в небе: «Ушкуйник» создаёт аэростаты для связи, оптики и РЭБ

Научно-производственный центр «Ушкуйник» разрабатывает серию малозаметных аэростатов, способных выполнять широкий круг задач. Платформы планируют использовать для ретрансляции сигнала, установки оптических и акустических систем, а также средств РЭБ. О разработке РИА «Новости» рассказал генеральный директор центра Алексей Чадаев после завершения международного технологического конгресса в парке «Патриот».

«У нас создается самая широкая в России линейка малозаметных аэростатов, которая позволит решить наибольший спектр задач. В распоряжении наших резидентов уже до 10 аэростатов различной модификации. При этом в качестве полезной нагрузки на эти платформы устанавливаются ретрансляторы, акустические датчики, оптические системы, средства РЭБ и другие», — сказал Чадаев.

Необходимость в подобных платформах Чадаев связал с появившимся разрывом между управляемыми и неуправляемыми техническими средствами. В таких условиях аэростаты могут использоваться для подъёма ретрансляторов и увеличения дальности работы робототехнических комплексов — морских, воздушных и наземных.

Кроме того, руководитель центра отметил расширение возможностей таких аппаратов за счёт разнообразного оборудования. По его словам, появление большого числа специализированных устройств фактически превратило аэростат в универсальную платформу-носитель.

Отдельное преимущество новых разработок — низкая заметность. Для их изготовления применяют специальный прозрачный материал, который, как утверждает Чадаев, позволяет платформам фактически сливаться с окружающей средой.

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