«Сказали потерпеть»: Петербурженке проткнули лёгкое во время сеанса иглоукалывания

30-летняя жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с пневмотораксом после сеанса иглоукалывания. Во время процедуры Елизавета почувствовала резкую боль в груди, однако специалист заверил её, что подобные ощущения нормальны, сообщает Baza.

Первую иглу девушке установили между шеей и плечом, вторую — в область трапециевидной мышцы. Именно после второго укола появилась боль, которую Елизавета описала как ощущение прокола грудной клетки.

После завершения процедуры состояние не улучшилось: петербурженке стало трудно глубоко вдохнуть, сохранялась боль в груди. Позднее специалист связался с клиенткой и признал, что во время процедуры могла быть допущена ошибка.

Рентген показал наличие свободного воздуха в плевральной полости. Елизавету госпитализировали, где врачи наблюдали за состоянием лёгкого и проводили кислородную терапию. Операция не потребовалась, а спустя три дня контрольный снимок показал, что воздух вышел.

После выписки девушка всё ещё ощущала небольшое давление в грудной клетке. По её словам, после случившегося она больше не планирует обращаться к иглоукалыванию.

Пневмоторакс — редкое, но описанное в медицинской литературе осложнение акупунктуры, особенно при введении игл в области плеча, спины и грудной клетки. При таком состоянии воздух попадает в плевральную полость, что может вызвать боль и одышку.