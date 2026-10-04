Сколько стоит YouTube в 2026 году и во сколько раз он подорожал после покупки Google Google купил YouTube за $1,65 млрд. В 2026 году сервис оценивают уже в $500–560 млрд. Считаем, во сколько раз выросла его стоимость и сколько он зарабатывает. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Samuel Boivin

У YouTube нет официальной капитализации. Причина простая: видеосервис не является отдельной публичной компанией и входит в Alphabet.

Но аналитики регулярно рассчитывают, сколько YouTube мог бы стоить, если бы его выделили в самостоятельный бизнес.

Весной 2026 года исследовательская компания MoffettNathanson оценивала такую стоимость примерно в $500–560 млрд.

Для сравнения, 9 октября 2006 года Google объявил о приобретении YouTube всего за $1,65 млрд в акциях.

Если напрямую сопоставить две суммы, сегодняшняя аналитическая оценка получается примерно в 303–339 раз выше первоначальной цены сделки.

Разумеется, это не буквальная доходность Google: такое сравнение не учитывает инфляцию, инвестиции компании в развитие YouTube, расходы, изменение стоимости акций и другие факторы. Но оно хорошо показывает масштаб трансформации бизнеса.

Есть ещё более наглядная цифра. По данным Alphabet, только за 2025 год YouTube получил более $60 млрд выручки от рекламы и подписок. Таким образом, годовая выручка нынешней платформы более чем в 36 раз превышает всю объявленную стоимость приобретения YouTube двадцать лет назад.

Основу бизнеса теперь составляют не только рекламные ролики. YouTube получает деньги от YouTube Premium, Music, YouTube TV и других подписочных продуктов. Параллельно компания делится доходами с авторами: за последние четыре года она выплатила создателям, артистам и медиакомпаниям более $100 млрд.

Поэтому вопрос «сколько сегодня стоит YouTube» уже относится не столько к сайту с видеороликами, сколько к одному из крупнейших медиабизнесов мира.

Как Google вообще решился купить ещё молодой сервис за огромные на тот момент $1,65 млрд, Life.ru рассказывает в основном материале «Google купил YouTube 20 лет назад: как эта сделка изменила интернет».

Авторы Александра Новоселова