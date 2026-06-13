YouTube-канал блогера MrBeast первым в истории набрал полмиллиарда подписчиков

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) первым в мире набрал на площадке полмиллиарда подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга.

«Сегодня Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошёл в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube», — говорится в заявлении.

YouTube-канал блогера был создан в феврале 2012 года, за 14 лет на нём вышло 985 видеороликов. Основной упор Джеймс Дональдсон делает на контенте о челленджах и благотворительности.

Ранее в Парагвае задержали блогера Джабари Брауна, который, по мнению следствия, использовал свой самолёт для контрабанды наркотиков. Силовики показывали фото «улова». Оказалось, что воздушное судно подозреваемый выграл, пройдя один из челленджей MrBeast.