YouTube-канал блогера MrBeast первым в истории набрал полмиллиарда подписчиков
MrBeast. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) первым в мире набрал на площадке полмиллиарда подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга.
«Сегодня Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошёл в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube», — говорится в заявлении.
YouTube-канал блогера был создан в феврале 2012 года, за 14 лет на нём вышло 985 видеороликов. Основной упор Джеймс Дональдсон делает на контенте о челленджах и благотворительности.
Ранее в Парагвае задержали блогера Джабари Брауна, который, по мнению следствия, использовал свой самолёт для контрабанды наркотиков. Силовики показывали фото «улова». Оказалось, что воздушное судно подозреваемый выграл, пройдя один из челленджей MrBeast.
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