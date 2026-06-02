В Парагвае за наркотрафик арестован блогер Treezy, выигравший самолёт у MrBeast

В Парагвае задержали блогера Джабари Брауна, известного под псевдонимом Treezy, который ранее выиграл частный самолёт в розыгрыше на YouTube-канале MrBeast. Его арестовали в отеле Асунсьона по подозрению в международной перевозке наркотиков, сообщает Chemical City Paper.

Treezy. Фото © YouTube / MrBeast

Антинаркотические ведомства Парагвая перехватили частный борт в аэропорту Луке в момент выгрузки чемоданов, предназначенных для отправки в столицу. В багаже нашли 261,6 килограмма марихуаны с аномально высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Стоимость партии на бразильском рынке оценивается примерно в 3,66 миллиона долларов.

Вместе с блогером задержаны трое граждан США — члены экипажа. Следствие полагает, что владельцем и пилотом воздушного судна является эстонец Кейт Сиилатс, бывший сооснователь обанкротившейся компании по прокату электросамокатов Bolt Mobility, однако он покинул страну за несколько часов до облавы.

Тот самый самолёт, доставшийся Брауну в конкурсе от самого популярного блогера на YouTube, конфискован в рамках расследования. Теперь задержанным грозят серьёзные тюремные сроки по законам Парагвая.

Ранее Life.ru рассказывал, на юге Англии полицейские задержали бывшего футболиста лондонского «Челси» Рахима Стерлинга — его подозревают в том, что он управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ. Как утверждает издание, инцидент произошёл 28 мая: машина 31-летнего спортсмена врезалась в ограждение автомагистрали, после чего стражи порядка доставили его в участок.