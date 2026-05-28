28 мая, 13:13

В Венгрии арестован подозреваемый в краже $700 тысяч у Джонни Деппа

Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON

Венгерская полиция арестовала 27-летнего иорданца по подозрению в краже данных банковской карты Джонни Деппа. Как сообщает Daily Mail, мужчина предположительно потратил более 700 тысяч долларов со счёта актёра, совершая онлайн-покупки и бронируя жильё. Полиция расследует более 300 подозрительных транзакций.

По данным следствия, с банковского счёта актёра Деппа в течение двух лет (с начала 2024 по конец 2025 года) производились несанкционированные списания. Сам Депп, как сообщается, не подозревал о мошенничестве до тех пор, пока банк не уведомил его.

Подозреваемый был задержан в Будапеште. В ходе обыска его квартиры изъяли электронные устройства, предположительно использовавшиеся для совершения преступлений, а также вещества, предположительно наркотические.

Правоохранители установили личность подозреваемого, отследив IP-адреса, электронную почту и венгерский номер телефона, которые использовались при оформлении заказов.

Несмотря на отрицание обвинений самим подозреваемым, суд поместил его под стражу. Мотивы и методы доступа к данным карты Деппа пока не установлены. Следствие рассматривает возможные утечки данных, взломы или компрометацию учетных записей в результате прошлых онлайн-покупок.

Джонни Депп помог своему другу Эрику Дэйну с жильём перед его смертью

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Джонни Деппа объявила о своей помолвке в соцсетях, но имя жениха при этом не раскрыла. Её избранником оказался Виктор Фишер — человек, не связанный с кино и шоу-бизнесом.

Наталья Демьянова
