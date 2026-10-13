Скрытые вонючки: Биохимик назвал места в доме, запах которых чувствуют только гости, даже если хозяин чистюля

Проблема неприятного запаха в квартире не всегда связана с недостаточной уборкой, так как его источником могут быть скрытые от глаз места, которые хозяин перестаёт воспринимать из-за обонятельной адаптации. Об этом Life.ru рассказал доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик и клиницист Муслим Бойко.

С точки зрения биохимии запах дома формируется летучими соединениями которые выделяются бытовыми материалами, остатками органических веществ и продуктами жизнедеятильности микроорганизмов. Муслим Бойко Доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик, клиницист

По словам эксперта, скрытыми источниками запаха часто становятся слив стиральной машины, резиновые уплотнители, лоток питомца, застоявшаяся вода и пыль на радиаторах. Во влажной среде микроорганизмы могут образовывать пахучие метаболиты, а при разложении мочевины выделяется аммиак.

Специалист пояснил, что хозяева не замечают этих ароматов из-за обонятельной адаптации: нервная система привыкает к постоянному запаховому фону и перестаёт воспринимать его так интенсивно. Поэтому чистота дома не означает отсутствие запаха. Важно не маскировать его ароматизаторами, а находить и устранять источник.

«Наше обоняние работает не как постоянный лабораторный анализатор воздуха. Нервная система адаптируется к неизменному фону. Поэтому хозяин может не замечать запах, который человек, только что вошедший с улицы, воспринимает достаточно отчётливо», — объяснил он.

Эксперт перечислил места, которые чаще всего остаются без внимания, но служат источником запаха, ощутимого для гостей. В их числе пыль на радиаторах отопления, кухонная вытяжка с накопившимся жиром, слив раковины и сифон, губки для мытья посуды и кухонные полотенца. Также в список вошли мусорное ведро и пространство под ним, влажные полотенца и коврики в ванной, шторы, мягкая мебель и ковры, впитывающие запахи пищи и животных.

Кроме того, внимание стоит уделить холодильнику, а именно уплотнителям, дренажному отверстию и поддону для конденсата, обувному шкафу и закрытой обуви. Замыкают перечень влажные участки под раковиной и за мебелью, а также фильтры кондиционера и скопления загрязнений в дренажной системе.

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