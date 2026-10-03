Не хватайтесь за тапок: Биолог дал совет, как избавиться от пауков-летунов в доме

Пауков-летунов, которые осенью могут проникать в квартиры и дачные дома, уничтожать не стоит. Для человека они не представляют серьёзной опасности, а заодно помогают сокращать число мух и комаров. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Осенью молодые мелкие пауки расселяются по новым территориям и вместе с потоками воздуха могут случайно оказаться внутри помещений. Проникают они через открытые окна, двери и другие щели.

«Лучше аккуратно поймать паука, используя стакан и лист бумаги, и выпустить на улицу», — посоветовал специалист.

Чтобы сократить вероятность появления таких гостей, биолог рекомендует установить москитные сетки и не держать без необходимости открытыми окна и двери.

По словам Сафонова, пауки-летуны стараются избегать контакта с человеком. Поэтому при обнаружении членистоногого достаточно осторожно перенести его наружу, не пытаясь ловить руками.

Накануне Life.ru сообщал о массовом появлении пауков-летунов в Новгородской, Ленинградской, Калининградской и других областях. Молодняк разных мелких пауков опутывал паутиной участки, деревья и дома, из-за чего местами поверхность выглядела так, как будто её засыпал снег.