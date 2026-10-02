Белым-бело, как после снега: Пауки-летуны захватывают дома россиян

Сразу в нескольких регионах России жители столкнулись с массовым появлением мелких пауков, которые затягивают паутиной дома, деревья и землю на участках. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, на нашествие жалуются в Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областях. Паутина покрывает участки так плотно, что местами её путают с первым снегом. Речь идёт о так называемых пауках-летунах — это не отдельный вид, а молодняк разных мелких пауков, который таким образом перебирается на новые места.

Такие пауки живут почти по всей стране — от средней полосы и Северо-Запада до Урала и Сибири. В тёплые осенние дни молодь выпускает тонкие нити, и их подхватывает даже лёгкий ветер. Благодаря этому крошечные пауки способны пролетать значительные расстояния и попадать в самые укромные уголки.

Опасности для человека они не представляют и охотятся на мух и прочую мелкую живность. Существует народная примета, по которой обилие паутины в бабье лето предвещает морозную зиму, но никаких научных оснований у неё нет.

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