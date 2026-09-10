Летают роем и облепляют окна: Божьи коровки устроили ад для жителей алтайского села

Тысячи божьих коровок заполонили село Яйлю в Республике Алтай. Насекомые летают роями и облепляют окна домов. Кадрами поделился Алтайский биосферный заповедник. Речь идёт о божьей коровке-арлекине Harmonia axyridis. Этот вид способен кусать людей. Однако такие укусы происходят лишь время от времени и обычно вызывают непродолжительный дискомфорт.

Тысячи кусающихся божьих коровок заполонили село на Алтае. Видео © Telegram / Республика Алтай

Специалисты объяснили, что речь не идёт об аномальном размножении насекомых. Осенью божьи коровки собираются в больших количествах в местах, которые подходят им для зимовки. Такими убежищами становятся солнечные скалы, стены и жилые дома.

«Мы сталкиваемся не с какой-то аномальной численностью некоего насекомого, а с его целенаправленной концентрацией в местах, по их «мнению», подходящих для зимовки, в которых мы по стечению обстоятельств как раз и живем», — объяснил доктор биологических наук Олег Костерин.

Harmonia axyridis — активный хищник, который питается тлёй. В естественном ареале он распространён в Восточной Азии и Южной Сибири. В других регионах мира этот вид стал инвазивным и способен вытеснять местных божьих коровок.

Большинство насекомых, которые собираются осенью огромными группами, до весны не доживают. По словам Костерина, успешно пережить зиму удаётся лишь небольшой части особей. Летом их потомство вновь восстанавливает численность популяции.

Ранее Life.ru рассказывал о другом массовом нашествии насекомых на Алтае. В начале июня жители села Малая Шелковка столкнулись с огромным количеством комаров. Насекомые буквально облепляли людей и домашний скот, из-за чего находиться на улице становилось сложно.