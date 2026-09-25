«Самый гуманный способ»: Почему осенью пауки лезут в квартиры и кого стоит опасаться

Осенью пауки чаще проникают в квартиры из-за похолодания и брачного периода, однако большинство домашних видов не представляет опасности для человека. Более того, они помогают избавляться от мух и комаров. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин.

Чаще всего встречается домовой паук Tegenaria domestica. Он способен укусить лишь при прямой угрозе, например если его попытаться придавить, однако последствия эксперт сравнил с лёгким уколом.

Опасный каракурт может случайно попасть в Московский регион вместе с фруктами, овощами или стройматериалами с юга. При этом устойчивой популяции «чёрной вдовы» в Подмосковье нет: местные зимы для этого вида слишком холодные.

В области всё чаще замечают и яркую аргиопу Брюнниха, или паука-осу. Она предпочитает сады и открытые пространства и обычно не забирается в квартиры. Её укус неприятен и в редких случаях способен спровоцировать аллергическую реакцию.

Осенью членистоногие становятся заметнее, поскольку самцы отправляются искать самок, а с похолоданием подходящие укрытия. В квартиры они проникают через окна, вентиляцию и щели, а иногда следуют за насекомыми, которых привлекает свет.

«Самый гуманный и безопасный способ — аккуратно накрыть его стаканом или банкой, подсунуть под емкость лист бумаги и вынести наружу», — посоветовал Вольпин.

Убивать незваного гостя специалист не рекомендует.

Ранее зоолог объяснил, почему вам не стоит убивать домашних пауков. Чаще всего восьминогие селятся у окон и вентиляции, где больше добычи, поэтому помогают естественным образом сокращать число нежелательных «гостей» в квартире.