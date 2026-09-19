Климат играет ему на руку: Самый ядовитый паук Финляндии подобрался к Хельсинки

Ядовитый паук Cheiracanthium punctorium продолжает расширять ареал в Финляндии и уже добрался до полуострова Порккала неподалёку от Хельсинки. Новый случай обнаружения вида зафиксировали в конце лета 2026 года, сообщает Suomen Luonto.

Впервые этого паука обнаружили в стране в 2022 году на острове Сейли. Затем находки начали фиксировать в других районах юго-западного архипелага и побережья. Появление вида на Порккале означает заметное продвижение на восток от прежних мест наблюдения в районе Ханко.

Расселяться на значительные расстояния паукам помогают воздушные потоки. Молодые особи выпускают нити паутины и с их помощью поднимаются в воздух, используя в том числе электрические заряды атмосферы.

Наиболее многочисленные популяции Cheiracanthium punctorium обитают в Центральной Европе, однако в последние годы расширение его ареала отмечают также в Швеции, Германии и странах Балтии. Финские специалисты связывают продвижение вида на север в том числе с изменением климата и более засушливыми условиями.

Suomen Luonto называет этот вид наиболее ядовитым среди пауков, встречающихся в дикой природе Финляндии. Его укус может быть очень болезненным и по ощущениям напоминать ужаление осы. Также возможны местный отёк и покраснение, а в отдельных случаях — тошнота и другие общие симптомы.

При этом укусы фиксируются редко. Сам паук не стремится нападать на человека и обычно кусает, защищаясь, например если его случайно придавить или попытаться взять в руки.

Днём Cheiracanthium punctorium чаще скрывается в плотных шёлковых убежищах среди высокой травы и кустарников. Особенно активно могут защищаться самки, охраняющие коконы с яйцами.

Ранее Life.ru рассказывал о другом жёлтом пауке, укус которого отправил жительницу Татарстана к медикам. После укуса у женщины сильно опух палец и появилась интенсивная боль.