Европа пока не готова к гипотетическому военному противостоянию с Россией из-за серьёзных проблем в обеспечении собственной безопасности. Об этом генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил в интервью Newsweek на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Честно говоря, мы не очень хорошо к этому готовы», — признал он.

Политик признал, что европейским странам ещё предстоит проделать значительную работу, чтобы устранить существующие уязвимости. Среди наиболее проблемных направлений он выделил энергетику и инфраструктуру. Отдельное внимание Берсе уделил состоянию системы безопасности.

По словам генсека, регион всё ещё пытается наверстать упущенное. Он добавил, что прежде чем рассчитывать на эффективное противодействие гибридным угрозам, европейским государствам необходимо существенно укрепить собственные возможности.

Ранее обозреватель британского издания UnHerd Вольфганг Мюнхау заявил о неготовности Европы к возможному военному конфликту с Россией. В статье журналист призвал европейских политиков искать пути деэскалации. Одной из главных опасностей прямого столкновения он назвал наличие ядерных арсеналов. Автор привёл оценки Федерации американских учёных, согласно которым Россия располагает примерно 5420 ядерными боеголовками, включая списанные, но ещё не демонтированные.