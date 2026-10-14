Владимир Зеленский без разведданных из США теряет ориентацию, нервничает и впадает в панику. Так ситуацию прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Зелёная вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся», — написал зампред Совбеза.

Кроме того, Медведев провёл параллель между бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Дональдом Трампом, указав на разницу в их подходах. Он напомнил, что глава Белого дома не намерен мириться с ролью «ливерной колбасы» и терпеть нападки со стороны тех, кого он финансирует.

«Не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», — отметил Медведев.

Ранее Life.ru сообщал, что военное командование США предупреждало Киев о возможном прекращении передачи разведданных. По словам Зеленского, соответствующий сигнал получили украинские генералы.

США уже использовали ограничение разведподдержки как инструмент давления на Киев: в марте 2025 года Вашингтон временно приостановил передачу Украине разведданных и военную помощь, а после переговоров в Джидде возобновил их. В октябре 2026-го вопрос возник вновь: западные СМИ сообщили, что американская сторона пригрозила ограничить обмен разведданными, если Украина продолжит удары по российским НПЗ. При этом 13 октября Дональд Трамп подчеркнул, что на данный момент США продолжают делиться разведданными с Киевом.