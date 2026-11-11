В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. После отпевания из храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке вынесли гроб с телом актрисы. Последние минуты прощания попали на кадры Life.ru.

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Проводить звезду советского кино в последний путь пришли её дочери Мария и Ольга Шукшины, другие родственники, коллеги и друзья. Мария тяжело переживала прощание с матерью: плакала и крестилась. Среди присутствовавших был и внук актрисы Макар Касаткин.

На церемонию также приехали участники группы «На-На» Владимир Политов и Михаил Игонин. Музыканты поделились с Life.ru тёплыми воспоминаниями об актрисе, которая не раз защищала их от разносов продюсера Бари Алибасова.

С Федосеевой-Шукшиной простились и другие известные артисты. В их числе были Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева. На церемонию также доставили траурный венок от президента России Владимира Путина.

После завершения церемонии актрису планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Она запомнилась зрителям по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину» и десяткам других картин.