Слизь, вмятина и серый ободок: Какие признаки плохой рыбы в роллах нельзя игнорировать

Свежесть рыбы в роллах можно оценить ещё до того, как блюдо окажется во рту. Бренд-шеф сети доставки японской кухни «Моккано» Вячеслав Ким рассказал Life.ru, на какие внешний вид, цвет и текстуру продукта стоит обратить внимание.

В первую очередь следует посмотреть на поверхность рыбы. Если она используется в качестве верхнего слоя ролла, как в «Филадельфии», свежий продукт должен выглядеть глянцевым и слегка влажным. Сухая, матовая или заветренная поверхность может указывать на нарушение условий хранения. Белёсая слизь и липкая плёнка также должны насторожить, если это не соус или другой предусмотренный рецептурой ингредиент.

Если рыба покрывает ролл, она должна выглядеть глянцевой и слегка влажной. Сухая, матовая поверхность и заветренный вид — повод насторожиться: рыба могла храниться вне холодильника или роллы долго оставались неупакованными после приготовления. Вячеслав Ким Бренд-шеф сети доставки японской кухни «Моккано»

Отдельно стоит оценить цвет. По словам специалиста, у лосося он должен быть бледно-оранжевым, а у тунца — насыщенным красным или рубиновым. Коричневатый или сероватый край у тунца может свидетельствовать об окислении после длительного контакта с воздухом.

«У свежей рыбы срез аккуратный и без рваных краёв. Белые прожилки должны оставаться чёткими и хорошо различимыми, а не расплываться по мясу», — рассказал специалист.

Ещё один ориентир — плотность продукта. Если после лёгкого нажатия палочками рыба быстро возвращает первоначальную форму, это считается нормальным. Оставшаяся на некоторое время вмятина может быть признаком того, что продукт хранился неправильно.

Стоит проверить и то, как рыба держится на ролле. Она должна плотно прилегать к рису и повторять его форму. Отходящий или пересушенный кусочек может указывать на потерю влаги, а если рыба выпадает из ролла при обычном использовании палочек, причина может быть как в качестве продукта, так и в неправильной сборке.

«Запечённые роллы или варианты с большим количеством добавок оценивать сложнее. В таких случаях стоит посмотреть на блюдо в целом: расслоившийся соус или тёмные пятна на изделии могут говорить о его непригодности. Если же внешние признаки неинформативны, можно надкусить продукт. Ролл со свежей рыбой под соусом имеет нейтральный, слегка сладковатый вкус, тогда как горчинка, кислинка или аммиачный привкус говорят о несвежести ингредиентов», — добавил Ким.

Ранее Life.ru писал, что самая доступная рыба в России может стать основой вкусного ужина, если правильно её приготовить. Шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал, что путассу при грамотной обработке получается нежной и сочной, несмотря на низкую стоимость. По его словам, главное — не пересушить рыбу и подобрать правильную технику приготовления.