Словакия вновь открыла аппарат военного атташе при своём посольстве в России — пауза в работе этого направления длилась четыре года. Об этом сообщил портал aktuality.

По данным издания, в дипмиссию уже прибыли двое военнослужащих Вооружённых сил Словакии, имеющих дипломатические ранги. Ожидается, что в скором времени и российский военный атташе появится в Братиславе.

Идею вернуть военно-дипломатические контакты между двумя странами, прерванные после 24 февраля 2022 года, ранее озвучивал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По информации портала, эту тему он поднимал в том числе в мае, когда приезжал в Москву на торжества в честь 81-й годовщины Победы.

Словацкие СМИ уточняют, что возглавил аппарат военного атташе бригадный генерал Славомир Ставиарски. Его заместителем назначен полковник Иво Гахир. Кто станет военным атташе России в Словакии, официально пока не объявлено.

До этого Life.ru рассказывал, что президент Словакии Петер Пеллегрини призвал Евросоюз к прямому диалогу с Россией, заявив, что Брюссель не имеет права самоустраняться от переговоров с Москвой. По словам словацкого лидера, подобная инициатива прозвучала по итогам встречи в Славковском формате — трёхсторонних переговоров Словакии, Чехии и Австрии. Пеллегрини подчеркнул, что необходимо обсуждать пути прекращения огня и возможные мирные соглашения. При этом в Евросоюзе, как отмечалось, назревает раскол, поскольку Вашингтон уже активно зондирует почву для переговоров с Россией.