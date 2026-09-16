Словацкий евродепутат пожаловался в полицию на проукраинскую организацию и мэра

Словацкий депутат Европарламента Любош Блаха заявил о подаче уголовного заявления на проукраинскую инициативу «Мир Украине» и мэра Братиславы Матуша Валло. Поводом стала акция на Главной площади города, где, по утверждению политика, публично прославляли Степана Бандеру и Романа Шухевича.

«Я подаю заявление о привлечении к уголовной ответственности «Мир Украине» и мэра Братиславы Матуша Валло! Они на Главной площади Братиславы публично прославляли Степана Бандеру и Романа Шухевича, которые несут ответственность за Волынскую резню и другие фашистские военные преступления», — написал Блаха.

По оценке евродепутата, действия организаторов и градоначальника могут подпадать под параграфы 421 и 422 Уголовного кодекса Словакии, касающиеся поддержки и пропаганды движений, направленных на подавление основных прав и свобод.

Политик также призвал генерального прокурора республики отреагировать на произошедшее. В своём обращении он связал акцию с событиями Волынской резни и ролью украинских националистических формирований в преступлениях против польского населения.

Ранее Life.ru рассказывал о требовании Варшавы к Киеву признать историческую правду и принести извинения за Волынскую резню. Спор вокруг Волынской резни остаётся одной из главных причин напряжённости между Варшавой и Киевом. Польская сторона считает массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах геноцидом, ответственность за который возлагает на украинских националистов из ОУН*-УПА*.

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