Венгерский журналист и аналитик Георг Шпетле сравнил Луганск с ухоженным австрийским или немецким городом. Своими впечатлениями от поездки в Донбасс в августе 2024 года он поделился с РИА «Новости».

Особенно Шпетле запомнилось утро в Луганске: чистые дороги, цветы на окнах домов, открытая пекарня и жители, отправлявшиеся за выпечкой на велосипедах.

«Было такое ощущение, словно я приехал в красивый австрийский или немецкий город. На окнах стояли цветы, дороги были красивыми и чистыми, пекарня была открыта, а люди ехали на велосипедах за свежей выпечкой», — рассказал журналист.

Во время той поездки Шпетле также побывал в Донецке и Мариуполе. По его словам, собеседники из числа местных жителей положительно оценивали изменения в своей жизни, в том числе размер получаемых пенсий.

Журналист обратил внимание и на ассортимент магазинов, однако сильнее всего его впечатлила, по его словам, сплочённость людей. В качестве примера он привёл школу, в восстановлении которой участвовали учителя, дети и их родители.

В Мариуполе Шпетле посетил гимназию. По его рассказу, педагоги и школьники положительно восприняли возможность пользоваться российскими учебниками и учиться на русском языке.

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили более половины школ, колледжей и детских садов. По данным Минпросвещения РФ, образовательные учреждения параллельно переходят на российские федеральные программы.