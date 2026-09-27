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Опубликовано 27 сентября, 12:13

Слово сдержал! Мама редкой тройни расплакалась, получив квартиру от Лукашенко

Семья с редкой тройней из Минска получила квартиру после обращения к Лукашенко

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bulochka__by, Life.ru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bulochka__by, Life.ru

Семья из Минска, в которой в августе родилась редкая тройня девочек, получила собственную квартиру после обращения матери к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Ангелина Каминская показала ключи от нового жилья и поблагодарила главу государства.

Минчанка с редкой тройней получила квартиру после обращения к Лукашенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bulochka__by

«Наши девочки и мы встретим Новый год уже в своём новом жилье», — поделилась многодетная мать.

Ева, Стефания и Есения появились на свет 28 августа. У сестёр была монохориальная беременность — редкий случай, когда несколько плодов развиваются с общей плацентой.

После рождения дочерей Каминская записала видеообращение к Лукашенко и попросила помочь семье с жильём. Тогда молодые родители собственной квартиры ещё не имели.

До этого президент Белоруссии, говоря о демографии, призвал женщин рожать не менее троих детей и пообещал выполнять просьбы многодетных матерей. Спустя несколько недель после своего обращения Каминская сообщила, что жилищный вопрос семьи решён.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Ангелина Каминская после рождения трёх дочерей напомнила Лукашенко о его обещании и попросила квартиру в Минске. В своём обращении молодая мама призналась, что решила воспользоваться словами президента буквально. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и менее чем за сутки набрал более двух миллионов просмотров.

Главные решения зарубежных властей и события в соседних странах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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